Фото: Сергей Лазарев женился?

, 5:15 Фото 822

В сети появилась фотография с церемонии бракосочетания, где в роли жениха — Сергей Лазарев.

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Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов

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Успешный российский певец и просто красивый мужчина Сергей Лазарев заставляет сердца тысяч своих поклонниц биться чаще. Накалу страстей вокруг личной жизни музыканта способствует тот факт, что Лазарев официально совершенно свободен. О личной жизни 36-летнего артиста известно очень мало — есть сын, недавно просочилась информация про новорожденную дочь (эту новость Лазарев никак не комментирует — Прим. ред.). Но занято ли сердце известного певца? Это — тайна за семью печатями.

Однако 12 июня в сети появилась фотография, которая может разбить надежды влюбленных в своего кумира девушек. Похоже, завидный холостяк уже немножко несвободен.

В Instagram опубликован снимок с церемонии бракосочетания. Как зовут невесту — не известно, а вот жениха можно легко узнать. В смокинге, с неизменной ироничной улыбкой — Сергей Лазарев.

Instafram @gavrilovnak1

Пользователи, которым «повезло» натолкнуться на это фото, теперь гадают, что же на самом деле предстало их взору. Действительно ли Лазарев женился или это сцена из очередного клипа к какой-нибудь новой песне. Кто-то даже предположил, что на фото не Лазарев, а просто очень похожий на него мужчина.

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Пока что ни сам артист, ни представители музыканта никак не прокомментировали данный снимок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лазарев отреагировал на слухи о возможной ссоре с певицей Светланой Лободой.

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