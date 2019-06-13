Видео: современная российская мультипликация нравится детям больше советской

Российские дети смотрят современные отечественные мультфильмы чаще, чем работы советских мультипликаторов. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Из общего числа опрошенных 13% сообщили, что их дети предпочитают просмотр современной анимации. Советские мультфильмы больше любят дети только 10% респондентов. Еще 10% участников исследования сообщили, что их дети проявляют наибольший интерес к зарубежным работам.

Также 10% рассказали, что их малыши не отдают предпочтения каким-то конкретным мультфильмам и смотрят все. В семьях 2% респондентов дети находят себе развлечения, не связанные с просмотром рисованных фильмов.

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95% опрошенных хотели бы показать своим детям мультсериал «Ну, погоди!», против этой идеи высказались всего 2%. Исследование ВЦИОМ проводилось методом телефонного опроса среди 1600 человек старше 18 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по данным ВЦИОМ 85% россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов.