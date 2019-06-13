Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в своем аккаунте в Instagram выложила очередной откровенный снимок. На нем 38-летняя модель позирует в мини-бикини на ступеньках бассейна с распущенными волосами.

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Стоит отметить, что «горячее» фото всего за несколько часов собрало 2,3 миллиона лайков. Фанаты теледивы из США в комментариях не перестают восторгаться ее внешностью и достоинствами, оставляя массу восторженных комплиментов.

instagram @kimkardashian

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«Ошеломительно!»

«Великолепно! Потрясающая красота!»

«Фантастика!»

«Превосходно! Это моя муза!» — комментируют снимок пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына.