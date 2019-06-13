«Ошеломительно!»: Ким Кардашьян в мини-бикини позирует в бассейне — фото

, 8:58 Фото 475

Американская звезда реалити-шоу выложила в сеть новый откровенный снимок.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: instagram @kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в своем аккаунте в Instagram выложила очередной откровенный снимок. На нем 38-летняя модель позирует в мини-бикини на ступеньках бассейна с распущенными волосами.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Стоит отметить, что «горячее» фото всего за несколько часов собрало 2,3 миллиона лайков. Фанаты теледивы из США в комментариях не перестают восторгаться ее внешностью и достоинствами, оставляя массу восторженных комплиментов.

instagram @kimkardashian

Гороскоп на 13 июня: Стрельцы, погрузитесь в любовь!

«Ошеломительно!»

«Великолепно! Потрясающая красота!»

«Фантастика!»

«Превосходно! Это моя муза!» — комментируют снимок пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына.

Читайте также

+12° Днём +20°
Ночью +8°
64.52
-0.27 73.04
-0.17
Гороскоп на 13 июня: Стрельцы, погрузитесь в любовь!

Последние новости

9:29
Видео: ТОП-7 ошибок, мешающих похудеть
9:15
Видео: современная российская мультипликация нравится детям больше советской
8:58
«Ошеломительно!»: Ким Кардашьян в мини-бикини позирует в бассейне — фото
8:41
Путин: Власть в Молдове узурпировали олигархи — видео
8:25
Видео: Банки нашли очередную причину для блокировки счетов клиентов
8:13
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог — видео
7:59
В Бишкеке стартует саммит ШОС — 2019
7:50
Москва больше не «люкс» — столица покинула ТОП-100 самых дорогих городов мира
7:41
Матч звезд в Петербурге закончился со счетом 16:16 — видео
7:30
Гарри поет, Лиза отжигает — дети Галкина в очередной раз покорили сеть
7:18
Петербург в День России погрузился в атмосферу карнавала
7:07
Легкий и оригинальный способ хранения бижутерии — лайфхак
7:01
Ох уж эта Леди Гага! Почему Ирина Шейк и Брэдли Купер расходятся?
6:58
Потолок рухнул в жилом доме в центре Петербурга
6:43
«Что ж ты фраер сдал назад?» — Самбурская исполнила хит Михаила Круга
6:26
Видео: «Сент-Луис» впервые завоевал Кубок Стэнли, Тарасенко отдал голевой пас
6:11
В Петербурге прошла репетиция «Алых парусов»
5:59
Он умолял не бить его: Тайсон рассказал об измене экс-супруги с Брэдом Питтом
5:49
Универсальную донорскую кровь создали ученые Канады
5:37
В сети появился трейлер «Холодное сердце 2» — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама