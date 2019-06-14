Кейт Миддлтон пообещала Меган Маркл помощь с ребенком в любое время

Рождение сына герцогини Сассекской — Арчи — оказало положительное влияние на отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская, являясь опытной и многодетной матерью, решила проявить заботу и заверила супругу принца Гарри в том, что та может обращаться за помощью или советом в любое время. Об этом рассказала королевский обозреватель Кэти Николл, сообщает сайт Teleprogramma.pro.
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Примечательно, что появление на свет маленького Арчи изменило отношение друг к другу и мужей Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Принц Уильям искренне рад тому, что его брат Гарри стал отцом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что располневшая после родов Меган Маркл впервые появилась на публике.