Кейт Миддлтон пообещала Меган Маркл помощь с ребенком в любое время

Рождение сына герцогини Сассекской — Арчи — оказало положительное влияние на отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская, являясь опытной и многодетной матерью, решила проявить заботу и заверила супругу принца Гарри в том, что та может обращаться за помощью или советом в любое время. Об этом рассказала королевский обозреватель Кэти Николл, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

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« Кейт сказала, что Меган может обращаться к ней в любое время за помощью, советом или просто поговорить. Она сказала: «Я всегда рядом, ты можешь на меня рассчитывать », — цитирует издание Кэти Николл.

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Примечательно, что появление на свет маленького Арчи изменило отношение друг к другу и мужей Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Принц Уильям искренне рад тому, что его брат Гарри стал отцом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что располневшая после родов Меган Маркл впервые появилась на публике.