Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной Кира выходит замуж. О предстоящем торжественном событии в жизни своей дочери в эфире телешоу рассказала популярная в 80-е годы певица, сообщает Starhit.

34-летняя наследница исполнителя романсов проживает в Соединенных Штатах и предпочитает скрывать подробности личной жизни от общественности. Имя будущего супруга Киры пока также не известно.

Ольга Зарубина в ходе эфира посетовала, что ей приходится нечасто общаться с дочерью в последнее время, так как их взаимоотношения в течение последних лет стали только хуже. Звезда советской эстрады считает, что Кира затаила на нее обиду.

« У нее есть какая-то внутренняя обида на меня. Я это чувствую », — призналась Ольга Зарубина.

Певица отмечает, что, несмотря на это, она счастлива и уже познакомилась с будущим зятем.

Дочь Малинина и Зарубиной на протяжении жизни хотела выстроить отношения с отцом и даже встретилась с ним в 2010 году. Однако музыкант отнесся к Кире равнодушно, и не выразил желания поддерживать с ней контакт. После этого она длительное время пребывала в депрессии и даже пыталась свести счеты с жизнью.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольгу Зарубину обвинили в интимной связи с отцом Малинина и рождении от него ребенка.