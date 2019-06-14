Кем на самом деле оказалась девушка, которую Лазарев вел под венец в клипе?

В сети 12 июня появилось фото со свадьбы Сергея Лазарева, сотни поклонниц успешного певца затаили дыхание. Фанаты артиста гадали, кого он повел к алтарю, но так и не смогли найти ответ на волнующий вопрос. Сам Лазарев никак не прокомментировал снимок.

На днях стало известно, кто же эта очаровательная брюнетка, которую певец так трогательно держит за руку на фото.

В роли невесты Лазарева выступила блогер Ирина Шарк. Она делится с подписчиками секретами красоты и различными лайфхаками. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографии со «свадьбы» с Сергеем Лазаревым. По их счастливым лицам действительно можно понять, что они женятся. Но Ирина сама раскрыла интригу.

«Мечты сбываются, не так ли? Всегда мечтала стать героиней клипа и даже представить не могла, что это будет роль невесты Сергея Лазарева», — написала Шарк.

«Бомба!»: Голая Настя Каменских опубликовала эротическое фото в кровати

Подписчики, видимо, еще не оправились от прежнего шока, когда увидели в сети свадьбу певца и до сих пор продолжают осыпать Ирину вопросами:

«Подписана на вас и на Лазарева, в шоке была, когда у него увидела».

«А я читаю новости: Лазарев женился, у поклонниц трагедия… А фото на глаза и не попалось… Я тоже подумала, может, правда… А это вы тут смуту наводили».

Фолловеры Ирины искренне порадовались за нее и пожелали ей успехов в карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилась фотография с церемонии бракосочетания, где в роли жениха — Сергей Лазарев.