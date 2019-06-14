Шокирующие подробности истории с отрезанной головой в подмосковном пруду

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Прохожие обнаружили голову пожилой женщины в столичном водоеме 11 июня, теперь стал известен главный подозреваемый по делу об убийстве.

Фото: РИА Новости / Антон Подгайко

Жестокое убийство произошло в Подмосковье. В реке Мерянка, которая протекает через Долгопрудный прохожие обнаружили 11 июня отрубленную голову пожилой женщины. Позже выяснилось, что это 63-летняя жительница Долгопрудного, числившаяся без вести пропавшей.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой в мешке для строительного мусора около участка в деревне Акулово в Дмитровском городском округе Москвы. У туловища были отрублены верхние и нижние конечности. Оперативники установили личность супруга убитой — 64-летнего Игоря М., он был доставлен в следственный отдел. Где находятся руки и ноги убитой жены он пояснить не смог.

По предварительной версии, у мужа и жены произошла ссора — супруг в гневе схватился за лопату и забил женщину до смерти. Затем он отвез тело в потайное место, где расчленил его, упаковав туловище в мешок для строительного мусора.

Сейчас Игорь М. задержан, с вероятного места преступления изъяты садовая тачка, лопата, ножовка и одежда подозреваемого — все со следами вещества бурого цвета, напоминающего кровь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о резонансном убийстве в Ленобласти.

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