Шокирующие подробности истории с отрезанной головой в подмосковном пруду

Жестокое убийство произошло в Подмосковье. В реке Мерянка, которая протекает через Долгопрудный прохожие обнаружили 11 июня отрубленную голову пожилой женщины. Позже выяснилось, что это 63-летняя жительница Долгопрудного, числившаяся без вести пропавшей.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой в мешке для строительного мусора около участка в деревне Акулово в Дмитровском городском округе Москвы. У туловища были отрублены верхние и нижние конечности. Оперативники установили личность супруга убитой — 64-летнего Игоря М., он был доставлен в следственный отдел. Где находятся руки и ноги убитой жены он пояснить не смог.

По предварительной версии, у мужа и жены произошла ссора — супруг в гневе схватился за лопату и забил женщину до смерти. Затем он отвез тело в потайное место, где расчленил его, упаковав туловище в мешок для строительного мусора.

Сейчас Игорь М. задержан, с вероятного места преступления изъяты садовая тачка, лопата, ножовка и одежда подозреваемого — все со следами вещества бурого цвета, напоминающего кровь.

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