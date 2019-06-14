Меган Маркл стала редактором британского Vogue

Меган Маркл стала приглашенным редактором британского издания Vogue, сообщает StarHit. Герцогиня Сассекская определит основные темы сентябрьского номера, а также подготовит несколько очерков.
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На работу в Vogue Маркл пригласил главный редактор Эдвард Эннинфул. По информации инсайдеров, ему очень понравились наряды, которые бывшая актриса выбирает для выходов в свет.
Кроме того, редакция журнала уверена, что герцогине Сассекской есть о чем поведать миру, поскольку она активно занимается благотворительностью, выступает за права женщин и детей.
«Меган будет писать свое собственное мнение, а также привлекать на работу влиятельных женщин», — рассказал один из источников.
Меган Маркл — не первый представитель королевской семьи, который сотрудничает с британским Vogue. В 2016 году на обложке юбилейного выпуска журнала появлялась и Кейт Миддлтон.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Миддлтон пообещала Маркл помощь с ребенком в любое время.