Меган Маркл стала редактором британского Vogue

Меган Маркл стала приглашенным редактором британского издания Vogue, сообщает StarHit. Герцогиня Сассекская определит основные темы сентябрьского номера, а также подготовит несколько очерков.

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На работу в Vogue Маркл пригласил главный редактор Эдвард Эннинфул. По информации инсайдеров, ему очень понравились наряды, которые бывшая актриса выбирает для выходов в свет.

Instagram @meghan_update, @dailymeghanspics, @sussex98

Кроме того, редакция журнала уверена, что герцогине Сассекской есть о чем поведать миру, поскольку она активно занимается благотворительностью, выступает за права женщин и детей.

«Меган будет писать свое собственное мнение, а также привлекать на работу влиятельных женщин», — рассказал один из источников.

Меган Маркл — не первый представитель королевской семьи, который сотрудничает с британским Vogue. В 2016 году на обложке юбилейного выпуска журнала появлялась и Кейт Миддлтон.

Instagram @kensingtonroyal

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Миддлтон пообещала Маркл помощь с ребенком в любое время.