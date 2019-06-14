Уволенное Додоном правительство Молдавии согласилось с отставкой

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) согласилась с объявленной президентом страны Игорем Додоном отставкой правительства Павла Филипа и признала новый кабинет министров. Как сообщает RT, такое решение принято фракцией в пятницу, 14 июня, заседании национального политического совета.
На странице ДПМ в Facebook, где велась прямая трансляция брифинга, подчеркивается, что принятое решение
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Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент Молдавии Игорь Додон обратился к согражданам с призывом выйти на акцию в поддержку парламентского большинства и публично признать нового премьер-министра Майю Санду.