Из лагеря в Ленобласти, где произошел «сексуальный скандал», родители массово забирают детей

В лагере «Ракета» под Выборгом, где разразился скандал из-за сексуальных развлечений подростков, сегодня, 15 июня, родительский день, и родители повально забирают детей домой, хотя до конца смены еще неделя. Кто-то, потому что узнал о происходящих в лагере безобразиях из СМИ. А некоторые вообще не слышал о проверке, инициированной уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой и увозят детей потому, что им просто не нравится в лагере.

«Мы были в других лагерях, и такого, конечно, не было. Такого количества детей, видимо, из неблагополучных семей, невоспитанных, — дерутся, воруют из шкафчиков сладкое, курят», — рассказала корреспонденту МИЦ «Известия» мать отдыхающих Оксана Шинкарева.

Родители также жалуются, что дети простужены, потому что в помещениях холодно, у них на губах герпес, постельное белье грязное, а даже если его и меняют, простыни заляпаны краской или непонятно чем, горячей воды на всех не хватает.

Сами дети рассказывают, что многие курят вейпы — их изымают чуть ли не ведрами. Чтобы хулигана выгнали из лагеря, необходимо, чтобы на него поступило 18 жалоб.

Администрация лагеря комментировать происходящее категорически отказалась. Как сообщает наш корреспондент, пройти на территорию лагеря сегодня утром можно было совершенно свободно. Лишь позже руководство и охрана устроили показательную проверку списков. Детей забирали, даже не оформляя никаких документов, просто увозили и все.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в пятницу, 13 июня, стало известно, что в детском лагере «Ракета» под Выборгом в Ленинградской области мальчики 9-10 лет устраивали сексуальные игры, и администрация была в курсе происходящего. Это социальный лагерь, там отдыхают дети по бесплатным социальным путевкам — всего около 230 человек. Шокирующие подробности происходящего в детском лагере в интервью 5-tv.ru рассказала сама детский омбудсмен Светлана Агапитова.