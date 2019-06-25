Фото Глюкозы в откровенном наряде на заднем сиденье автомобиля взбудоражило фанатов

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Певица выложила в сеть очередной «горячий» снимок.

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Фото, видео : Известия/ Александр Казаков, instagram @chistyakova_ionova

Певица Глюкоза в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в откровенной позе на заднем сиденье роскошного кроссовера. 33-летняя знаменитость устремила томный взгляд в окно, а ее ноги небрежно закинуты на спинку переднего пассажирского кресла.

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Instagram @chistyakova_ionova

Подписчики Глюкозы пришли в восторг от очередного «горячего» фото певицы. Множество лестных комментариев на ее странице были посвящены сексуальному образу артистки и ее стройным ногам.

«Какая сладкая Глюкозка!»

«Как всегда великолепно»

«Богиня изящества»

«Секси доза от Глюкозы!», — пишут поклонники на странице певицы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети раскритиковали Глюкозу в «сорочке».

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