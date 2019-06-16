Сына Кейт Миддлтон застукали за непристойным занятием

Младшего сына герцога и герцогини Кембриджских принца Луи застукали за непристойным занятием. В ходе празднования дня рождения Елизаветы II малыш, как и другие члены королевской семьи, приветствовал подданных ее величества с балкона Букингемского дворца.

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В какой-то момент мальчик засунул в рот большой палец правой руки и начал активно его сосать. Принц Уильям попытался пресечь занятие сына, но успехом это не увенчалось, после этого ситуацию в свои руки взяла Кейт Миддлтон и решила проблему.

Вредную привычку принца Луи поклонники не смогли оставить без внимания. Они высказали предположение, что у ребенка просто-напросто был стресс от большого скопления народа и шума, пишут Дни.ру.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Луи впервые поприветствовал подданных с балкона Букингемского дворца.