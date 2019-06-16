В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

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Одного из организаторов выдал диверсант, захваченный спецслужбами самопровозглашенной республики.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Аверин

Тема:
Убийство Главы ДНР Захарченко 87

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвали имена организаторов убийства Александра Захарченко, бывшего главы ДНР.

По данным спецслужб, одним из них является уроженец Донбасса Сергей Моторин — сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационным материал программы «Вести».

По данным журналистов телеканала Россия 1, Моторин причастен к убийству не только бывшего главы ДНР, но и одного из героев ополчения Арсена Павлова (позывной Моторола).

Моторина раскрыл пойманный спецслужбами ДНР диверсант. Он же назвал еще одного организатора. Им является сотрудник контрразведки СБУ Андрей Байдала (позывной Швед). Швед является «разоблачителем» и до этого появлялся перед общественностью только в балаклаве и солнцезащитных очках.

Кроме того, Швед курировал диверсионную группу, целью которой было уничтожение одного из командиров спецподразделений ДНР, занимавшегося розыском убийц Захарченко.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на здании школы, в которой учился Захарченко, установлена мемориальная доска.

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