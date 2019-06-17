Видео: Паулина Андреева на «Кинотавре» поразила публику своим прозрачным платьем

Известная российская актриса Паулина Андреева поразила публику на закрытии фестиваля «Кинотавр» в Сочи 16 июня. Она появилась на красной ковровой дорожке перед церемонией закрытия кинофестиваля в платье от Maison Bohemique.

Полупрозрачный наряд произвел на публику фурор, пишет Teleprogramma.pro. Паулина прошествовала по дорожке в сопровождении Федора Бондарчука. Публика встретила пару аплодисментами, многие пытались сделать селфи со звездами российского кинематографа.

Как сообщает издание, Паулина блеснула на закрытии «Кинотавра» бриллиантами Messika и модными серебряными шпильками в волосах. Федор Бондарчук не скрывал гордости, оценивая внимание к своей спутнице.

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Паулина Андреева родилась в Ленинграде в 1988 году в семье, не имеющей отношения к искусству. В 2011 году она окончила школу-студию МХАТ. Актриса известна зрителям по работам в сериалах «Оттепель» и «Метод». Роман с Федором Бондарчуком у нее начался в 2015 году.

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