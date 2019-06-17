Рита Дакота показала, как ее лечащийся от алкоголизма отец играет с внучкой

Поп-исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, поделилась в Instagram трогательным видео, на котором ее отец играет с годовалой внучкой Мией. Мужчина восхищается малышкой — он ее почти не видел с момента рождения и теперь счастлив, почувствовав себя в роли дедушки.

«Знаешь сколько я к тебе шел? Дед шел почти год и восемь», — поделился отец артистки с девочкой.

Говоря о своем долгом пути, мужчина имел в виду избавление от алкогольной зависимости. Как ранее писала Дакота в Instagram, он поучаствовал в программе «12 шагов анонимных алкоголиков и наркоманов», которая помогла ему правильно расставить приоритеты и перестать употреблять спиртное. Курс реабилитации отца певицы будет официально завершен 5 июля.

Instagram @ritadakota

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