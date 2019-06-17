Новый роман или новая песня? Фанаты Ани Лорак пытаются разгадать намеки певицы

, 16:59 Фото 145

После романтического фото с продюсером Егором Глебом артистка заинтриговала поклонников снимком с хештегом #явлюбви.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Ани Лорак, заинтриговавшая несколько дней назад поклонников романтичным снимком с продюсером Black Star Егором Глебом, которого все моментально сочли новым возлюбленным певицы, теперь запутала всех еще больше. Следующее свое фото в Instagram Лорак сопроводила хештегом #явлюбви. На снимке счастливо улыбающаяся Каролина в «рваных» шортах и черной футболке.

Instagram @anilorak

Часть подписчиков укрепились в своих догадках о новом романе артистки.

«Вам идет любовь».

«Я так рада, что ты счастлива! Так круто видеть улыбку на лице любимой певицы».

«В любви ты похорошела, расцветаешь как весна».

«Глаза сияют! Душа поет! Будьте счастливы!», — радуются поклонники.

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Instagram @anilorak

Однако некоторые сомневаются в том, что 40-летняя Лорак нашла свое счастье с 26-летним молодым человеком.

«Это название новой песни?»

«Новая песня „Я в любви“, скорее всего. Просто, наверное, с блек стар сотрудничают, очень не верится в союз с этим молодым человеком», — пишут они.

«Фото из Нью-Йорка, название новый песни, урааа!» — сообщили в фан-аккаунте певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак уволила почти всю свою концертную команду и уехала в США.

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