Почему экстрасенс не верит в развод Екатерины Климовой и Гелы Месхи

Развод актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи вряд ли состоится. Об этом в разговоре с журналом WomanHit заявила экстрасенс Марианна Абравитова.

«Его бросает с 1964 по 2015 годы» — сын Алибасова о проблемах с памятью у отца

В понедельник, 17 июня, стало известно о том, что в Хамовнический суд Москвы поступил иск о расторжении брака артистов. Документ составила Климова. Точная дата заседания пока не назначена. По предварительным данным, оно должно состояться в июле. Супругам предстоит решить имущественные вопросы и определиться, с кем останется их общая трехлетняя дочь Изабелла.

Однако, по мнению провидицы, никакого развода не будет. Абравитова считает, что происходящее — всего лишь манипуляция общественным мнением, либо самим Месхи со стороны актрисы.

«Скорее всего, будет достигнута некая договоренность, и их семейная жизнь продолжиться. В этой паре нет ненависти друг к другу. У них в целом внутри семьи все достаточно четко и понятно. Да, конечно, как и у каждого из нас, наступает период неких дискуссий внутри семьи и каких-то разногласий», — сказала экстрасенс, добавив, что если пара все же расстанется, то лучше друг друга они никого не найдут.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло привести к разводу Екатерины Климовой и Гелы Месхи.