«Сбросила гриву»: Певица Чичерина рассказала о смене имиджа

Известная российская певица Юлия Чичерина сменила имидж — вместо кудряшек теперь короткая стрижка.
Кроме того, как отметили подписчики Юлии, в последнее время она стала предпочитать стиль «милитари». Все чаще она публикует фото в расцветке, схожей с воинским камуфляжем.
Также в ее Instagram стали появляться фото с оружием.
Юлия Чичерина — частый гость в Донбассе, она не скрывает своей симпатии к ополченцам, которые противостоят украинской агрессии.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Чичерина обрушилась с критикой на лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Музыкант в ответ на указ Владимира Путина, разрешающий упрощенное получение российских паспортов жителям Донбасса, посоветовал российским властям сначала заняться вопросами «сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ».