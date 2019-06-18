«Сбросила гриву»: Певица Чичерина рассказала о смене имиджа

Известная российская певица Юлия Чичерина сменила имидж — вместо кудряшек теперь короткая стрижка.

«Лето подступает — сбрасываем гриву», — так озаглавила исполнительница свое фото, на которой она предстала перед поклонниками с новой стрижкой.

Instagram @julia_chicherina

Кроме того, как отметили подписчики Юлии, в последнее время она стала предпочитать стиль «милитари». Все чаще она публикует фото в расцветке, схожей с воинским камуфляжем.

Instagram @julia_chicherina

Также в ее Instagram стали появляться фото с оружием.

Instagram @julia_chicherina