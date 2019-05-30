Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Костантин Сивков прокомментировал законопроект о приостановке действия Договора о ракетах о ракетах средней и меньшей дальности, который был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

По мнению доктора военных наук, это ответ Москвы на выход США из ДРСМД.

«Для того, чтобы осуществлять в отношении стран мира ядерный шантаж, необходимо отказать от всех ограничений. Чем Соединенный Штаты и занимаются», — заявил Сивков.

Эксперт добавил, что действия Вашингтона привели к увеличению рисков возникновения ядерной войны.

«Риск возникновения ракетно-ядерной войны в связи с выходом США из ДРСМД и его прекращением вообще резко возрастает», — отметил Сивков.

Путин призвал создать правовую базу для использования искусственного интеллекта

Ранее 5-tv.ru рассказывал о законопроекте о приостанове ДРСМД, который Владимир Путин внес в Госдуму.