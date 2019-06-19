Любовь Толкалина ответила на критику ее платья с закрытия «Кинотавра»

Актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в Instagram пост, где сразу ответила всем хейтерам ее платья с «Кинотавра». На закрытии кинофестиваля актриса предстала в коротком серебристом комбинезоне, чем вызвала не только восторженную, но и негативную реакцию фолловеров. Подписчики напомнили ей о возрасте, «бесстыдстве» и даже «разведенках».

Толкалина поблагодарила комментаторов за беспокойство о ее благополучии и напомнила им о ее главном творческом предназначении:

«Я — актриса по профессии, и в природе моей — тяга играть и быть неузнаваемой. Сегодня я одна, завтра другая… и не стоит вешать ярлыков и сравнивать, тем более давать советы, что делать», — ответила артистка на обрушившийся на нее негатив.

www.instagram.com @tolkalinaliub

Многие поклонники поддержали Толкалину в ее решении:

«Люба, ты офигеть как круто выглядишь! Каждый раз, встречая тебя оффлайн, теряю дар речи! Будь! Всех комментаторов — в сад, люблю очень!»

«Достойный ответ недостойным комментариям! Уважаю Вас и обожаю»

«Прекрасный пост! Люба, вы молодец», — написали пользователи.

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