В МВД назвали возможного виновника ДТП с автобусом под Златоустом

В ГИБДД прокомментировали аварию с рейсовым автобусом на федеральной трассе в Челябинской области.

Заместитель начальника ОГИБДД по Златоусту Игорь Шумилов сообщил, что вероятным виновником ДТП стал водитель пассажирского транспорта, который выезжал со второстепенной дороги и не пропустил бензовоз. Этот маневр и привел к столкновению, которое обернулось гибелью двух пассажиров и серьезным травмами еще пятерых. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.

После столкновения автобус протаранил каток дорожных служб, а грузовик скатился в кювет. Его водитель серьезно не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из Сочи, где автомобиль протаранил отдыхающих на остановке.