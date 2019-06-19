Российский разработчик игр Олег Тищенко приговорен в США к году тюрьмы

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр, гражданина РФ Олега Тищенко к одному году тюремного заключения, однако он будет освобожден в среду, 19 июня.

« С учетом отбытого срока подсудимый будет выпущен и передан агентам внутренней безопасности сегодня, 19 июня, и они отвезут подсудимого в международный аэропорт Солт-Лейк для самостоятельной депортации в Россию », — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олега Тищенко обвинили в попытке приобрести секретную документацию к американским военным самолетам серии F — якобы он под видом сотрудника компании-разработчика компьютерных игр приобрел инструкции к истребителю для создания его реалистичной модели. Получив секретные чертежи, он, по версии обвинения, продавал их через интернет-магазин в другие страны, в частности на Кипр, в Японию, Нидерланды и Австралию.