СК возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

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Жители села Варна Челябинской области направили обращение на «Прямую линию» с президентом.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 98

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна Челябинской области направили жалобу на «Прямую линию» с лидером страны Владимиром Путиным.

Следственные органы Уральского Следственного управления на транспорте СК открыли дело части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

На данный момент представители следственных органов уже осмотрели пути, провели опросы заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги и администрации Варненского муниципального района. Кроме того, были изъяты необходимые документы по техническому оснащению станции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число вопросов на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, которая состоится в четверг, 20 июня, превысило один миллион. По состоянию на 9 часов утра среды, 19 июня, зарегистрировано 1 053 326 вопросов.

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