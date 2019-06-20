СК возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна Челябинской области направили жалобу на «Прямую линию» с лидером страны Владимиром Путиным.

Следственные органы Уральского Следственного управления на транспорте СК открыли дело части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

На данный момент представители следственных органов уже осмотрели пути, провели опросы заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги и администрации Варненского муниципального района. Кроме того, были изъяты необходимые документы по техническому оснащению станции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число вопросов на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, которая состоится в четверг, 20 июня, превысило один миллион. По состоянию на 9 часов утра среды, 19 июня, зарегистрировано 1 053 326 вопросов.