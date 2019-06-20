Видео: Владимир Путин рассказал, когда россиянам станет легче жить

Во время «Прямой линии» Владимиру Путину задали вопрос — о снижении уровня зарплат и общего уровня доходов граждан. Президент России согласился с тем, что жителям РФ стало труднее жить. И рассказал, почему так произошло.

«Это действительно так. Несколько лет назад мы столкнулись сразу с несколькими шоками. Это падение цен на нефть, нефтепродукты, другие товары. Действительно реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Сейчас доходы начали восстанавливаться», — отметил президент

И даже, по данным Владимира Путина, доходы начали расти. Как рассказал президент, в 2019 году средняя зарплата по стране, достигла без малого 45 тысяч рублей в месяц, для сравнения, в 2018 году она составляла около 33 тысяч рублей.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

По словам президента, реальные доходы граждан не только не снизятся в ближайшее время, но и продолжат расти. Так, планируется увеличение денежного довольствия военнослужащим, повышение пенсии военным пенсионерам на 4,3%.

Президент подчеркнул, что обеспечение пенсионеров нормальным доходом — один из приоритетов государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на «Прямую линию» поступило более миллиона вопросов от граждан.