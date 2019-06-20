«Меня цепляет»: Путин о колоссальной разнице в зарплатах руководителей и рядовых сотрудников

, 15:02 Видео 46

Президент России объяснил причину большого различия в уровне заработка некоторых топ-менеджеров и их подчиненных.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин, Пятый канал

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 110

Владимир Путин, отвечая на вопросы «Прямой линии» рассказал, что его самого задевает, когда он видит разницу в ежемесячных зарплатах между руководителями некоторых компаний и рядовых сотрудников. И рассказал, откуда такая разница берется.

Лидер России признался, что его самого «цепляет», когда он видит, какую высокую по сравнению с их подчиненными зарплату получают некоторые руководители частных и государственных компаний. И он признался, что не раз указывал им на это.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

При этом, по словам президента, резко уравнять зарплаты топ-менеджеров особенно государственных компаний или чиновников высокого уровня и рядовых сотрудников одномоментно не получится. Технически, сделать это возможно, но есть опасность, что управленцы высокого уровня, «разбегутся по частным компаниям или уедут за границу» и тогда резко появится дефицит управленческих кадров. А этого допустить нельзя, отметил президент.

А вот за тем, чтобы у начальников среднего звена ежемесячная зарплата не отличалась от зарплаты рядовых сотрудников, особенно в сфере образования и здравоохранения, допускать нельзя. И за этим необходимо тщательно следить, уверен Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о персональной ответственности каждого чиновника за реализацию национальных проектов.

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 110
20 июн
Путин: В ближайшее время будет построено 200 комплексов по переработке мусора — видео
20 июн
Блогер Катя Адушкина дозвонилась на «Прямую линию с Владимиром Путиным»
20 июн
Владимир Путин назвал ошибку правительства в поддержке многодетных семей
20 июн
Путин: Ответственность за реализацию нацпроектов лежит на плечах каждого министра — видео
20 июн
Глава Минздрава прокомментировала слова Путина о нехватке лекарств
20 июн
Владимир Путин назвал три проблемы российского здравоохранения на «Прямой линии»
20 июн
Видео: Владимир Путин рассказал, когда россиянам станет легче жить
20 июн
«Основная цель — поднять уровень жизни граждан»: Путин о нацпроектах
20 июн
Низкие зарплаты — тема первых вопросов «Прямой линии» с Путиным
20 июн
«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Читайте также

+29° Днём +32°
Ночью +21°
63.39
-0.59 71.55
-0.09
Гороскоп на 20 июня: Близнецы, прислушайтесь к внутренней ведьме!

Последние новости

15:02
«Меня цепляет»: Путин о колоссальной разнице в зарплатах руководителей и рядовых сотрудников
14:50
Проезд по трассе «Скандинавия» закрыт из-за обрушения горных пород
14:46
Сын Игоря Талькова в третий раз «привлек внимание» ГИБДД, машину эвакуируют
14:45
Посольство РФ разочаровано приговором в США для разработчика игр Тищенко
14:34
Екатерина Климова рассказала, как выглядеть счастливой после трех разводов
14:23
Путин: В ближайшее время будет построено 200 комплексов по переработке мусора — видео
14:20
Нюша в откровенном кожаном белье рассказала об утренних шалостях — фото
14:14
Видео: В Приморье началась операция по освобождению косаток из «китовой тюрьмы»
14:08
Лобода взбудоражила поклонников голым фото с тюленем
14:03
Блогер Катя Адушкина дозвонилась на «Прямую линию с Владимиром Путиным»
13:58
Видео: Лиза Галкина исполнила «Калинку-малинку» в саду
13:53
Владимир Путин назвал ошибку правительства в поддержке многодетных семей
13:45
Путин: Ответственность за реализацию нацпроектов лежит на плечах каждого министра — видео
13:38
Ева Лонгория празднует первый день рождения сына, выкладывая милейшие фото
13:31
Глава Минздрава прокомментировала слова Путина о нехватке лекарств
13:25
«Я — сумасшедшая мать»: Тодоренко не может выбрать между детьми и путешествиями
13:18
Владимир Путин назвал три проблемы российского здравоохранения на «Прямой линии»
13:10
«Психанула!»: Кожевникова высказала свое мнение Дмитрию Шепелеву
13:04
Видео: Владимир Путин рассказал, когда россиянам станет легче жить
12:58
Студия «Квартал 95» объявила необычный конкурс на роль президента Украины

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама