«Меня цепляет»: Путин о колоссальной разнице в зарплатах руководителей и рядовых сотрудников

Владимир Путин, отвечая на вопросы «Прямой линии» рассказал, что его самого задевает, когда он видит разницу в ежемесячных зарплатах между руководителями некоторых компаний и рядовых сотрудников. И рассказал, откуда такая разница берется.

Лидер России признался, что его самого «цепляет», когда он видит, какую высокую по сравнению с их подчиненными зарплату получают некоторые руководители частных и государственных компаний. И он признался, что не раз указывал им на это.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

При этом, по словам президента, резко уравнять зарплаты топ-менеджеров особенно государственных компаний или чиновников высокого уровня и рядовых сотрудников одномоментно не получится. Технически, сделать это возможно, но есть опасность, что управленцы высокого уровня, «разбегутся по частным компаниям или уедут за границу» и тогда резко появится дефицит управленческих кадров. А этого допустить нельзя, отметил президент.

А вот за тем, чтобы у начальников среднего звена ежемесячная зарплата не отличалась от зарплаты рядовых сотрудников, особенно в сфере образования и здравоохранения, допускать нельзя. И за этим необходимо тщательно следить, уверен Владимир Путин.

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