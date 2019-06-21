«Резкая боль в области печени»: Оператор Ruptly пострадал во время протестов в Тбилиси

Ночью 21 июня в столице Грузии продолжаются столкновения оппозиции с полицией. Сотни человек штурмуют здание парламента страны в центре Тбилиси на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова.

Стражи порядка пытались утихомирить толпу и начали применение слезоточивого газа, а после и вовсе стали обстреливать людей резиновыми пулями.

Ruptly

В результате столкновений пострадали, по меньшей мере, 50 человек, среди них корреспондент российской «Газеты.ru», журналист местного «Первого канала», а также сотрудники многих других СМИ. В числе раненых оказался оператор российского видеоагентства Ruptly. Он рассказал, как в него попала резиновая пуля.

«В последний момент обстановка очень обострилась. Было затишье, потом толпа начала очередной штурм. Со стороны толпы кидали камни, палки, бутылки. Спецназ открыл огонь резиновыми пулями и пустил слезоточивый газ. Я пытался все снимать, и вдруг, когда газ пустили, я отвернулся, чтобы себя как-то спасти, чтобы не задыхаться, потому что было тяжело, тошнота была, и вдруг резкая боль в области печени — это была резиновая пуля. Рукой проверил — была кровь, сразу побежал к скорой помощи», — рассказал журналист Ruptly.

Ruptly

Поводом для противостояния стала ситуация, когда днем 20 июня в здании парламента в Тбилиси проходило заседание «Межпарламентской ассамблеи православия» и место спикера было предложено занять главе российской делегации — депутату Сергею Гаврилову. Оппозиция восприняла этот факт, как оскорбление.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что МВД Грузии назвало протесты у здания парламента в Тбилиси попыткой госпереворота.