В Сирии возобновили производство телевизоров

В Сирии — наладили выпуск ультрасовременных телевизоров. Их производит старейший завод радиоэлектроники, недавно — после пяти летнего вынужденного перерыва — он снова начал работу. В 2014-м году, когда началась война, конвейры были остановлены. Завод непрерывно обстреливали боевики, а затем и вовсе захватили его.

«Завод был фактически в осаде две недели. Здесь было три группировки террористов. Сюда попало где-то четыреста снарядов», — указывая на потолок, рассказывает директор фирмы по производству телевизоров Лоай Аль Майдани.

В крыше завода заделаны еще не все пробоины, но производство работает в полную силу. А в ближайшее время объем выпуска будет увеличен вдвое.

Как рассказывал 5-tv.ru, что в центры временного содержания прибыли десятки тысяч беженцев из Идлиба.