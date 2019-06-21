Суд освободил из-под стражи соратника Джулиана Ассанджа в Эквадоре

Суд в Эквадоре удовлетворил запрос адвоката шведского подданного Уле Бини, арестованного по делу компании WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в четверг, 20 июня. Сообщает эквадорское издание El Comercio.

Согласно материалу издания, на свободу Бини должен выйти в пятницу, 21 июня.

Уле Бини был задержан 11 апреля в столичном аэропорту Эквадора по подозрению во взломе базы данных правительства этой страны. Ему также инкриминировались попытки дестабилизировать политическую обстановку в Эквадоре.

По данным МВД латиноамериканской страны, Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.

Основатель разоблачительного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж, обвиняемый властями Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, вынужден был скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Власти латиноамериканской страны предоставили Ассанжу политическое убежище.

Впоследствии скандальный разоблачитель был лишен политического убежища, гражданства Эквадора и взят под стражу в центральном полицейском участке Лондона. Впоследствии суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры пребывания Ассанжа, находящегося в заключении.