Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме

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Основатель WikiLeaks отбывает срок по делу о нарушении условий освобождения под залог в лондонской тюрьме Белмарш.

Фото, видео: Reuters

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа 40

В распоряжении агентства Ruptly оказались эксклюзивные кадры из тюрьмы Лондона Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

По данным RT, видео с участием журналиста было снято до перевода в больничное крыло. На нем видно, как Ассанж разговаривает с другим заключенным.

Адвокаты Ассанжа ранее заявили, что здоровье австралийца сильно подорвали семь лет нахождения в эквадорском посольстве в Лондоне, в котором его задержали 11 апреля 2019 года. 1 мая суд приговорил Ассанжа к 50 недельному сроку за нарушение условий освобождения под залог основателем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 17 обвинениях, которые предъявили основателю WikiLeaks в США. 

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