Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме

В распоряжении агентства Ruptly оказались эксклюзивные кадры из тюрьмы Лондона Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

По данным RT, видео с участием журналиста было снято до перевода в больничное крыло. На нем видно, как Ассанж разговаривает с другим заключенным.

Адвокаты Ассанжа ранее заявили, что здоровье австралийца сильно подорвали семь лет нахождения в эквадорском посольстве в Лондоне, в котором его задержали 11 апреля 2019 года. 1 мая суд приговорил Ассанжа к 50 недельному сроку за нарушение условий освобождения под залог основателем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 17 обвинениях, которые предъявили основателю WikiLeaks в США.