Один человек погиб в ходе столкновений на улицах Тбилиси

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По данным источника 5-tv.ru, пострадавший скончался в больнице.

Фото, видео: Reuters, Пятый канал

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 8

Один человек скончался в больнице Тбилиси, после того как был ране в ходе столкновений на улицах грузинской столицы. Об этом 5-tv.ru стало известно из источника, знакомого с ситуацией. О прочих погибших данных не поступало.

Тем временем, вечером в пятницу, 21 июня, Тбилиси готовится к очередной волне противостояния — возле парламента Грузии собираются люди, строится сцена, устанавливается звуковое оборудование.

Ситуация в Грузии обострилась после того, как в здании парламента проходило заседание «Межпарламентской ассамблеи православия» и место спикера было предложено занять главе российской делегации — депутату Сергею Гаврилову.

Оппозиционеры восприняли это как оскорбление и вывели людей на протестные акции с требованиями распустить парламент и назначить досрочные выборы. От лозунгов быстро перешли к делу и протестующие пошли на штурм здания и противостояние со спецназом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Грузии «подогрела» ситуацию, назвав Россию «врагом».

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 8
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