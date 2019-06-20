Видео: В Тбилиси демонстранты штурмуют здание парламента

В Тбилиси представители оппозиции вместе с митингующими вечером в четверг, 20 июня, пытаются прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства. Толпе противостоят правоохранители, происходят потасовки.

Ранее сегодня в Тбилиси радикалы попытались напасть на депутата Госдумы Сергея Гаврилова, облили его водой и забросали бутылками. Российский парламентарий возглавлял делегацию из Москвы на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является.

Сессия началась в зале пленарных заседаний грузинского парламента, и Гаврилов сел в кресло председателя. Это вызвало негодование присутствующих депутатов от оппозиционных партий, и они ушли.

Затем возле гостиницы, где остановились россияне, собралась толпа демонстрантов, которые потребовали от Гаврилова извиниться за свой поступок, и стали бросать в него бутылки с водой.

Делегации удалось покинуть отель и пройти к автомобилю только в сопровождении полицейских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки людей пострадали во время протестов в Панкисском ущелье в Грузии.