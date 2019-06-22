Анжелика Агурбаш рассказала, как пережила измены бывшего мужа

Известная российская певица и актриса Анжелика Агурбаш стала гостьей программы на федеральном канале, в эфире которой поделилась подробностями своей личной жизни. Первой любовью звезды стал режиссер Игорь Линев. Теледива верила, что такие чувства могут возникнуть только раз жизни и рассчитывала провести всю свою жизнь с одним мужчиной. Однако судьба распорядилась иначе.

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Спустя два года после свадьбы знаменитостей их брак рухнул. Причиной размолвки стали измены Линева. О неверности мужа Агурбаш узнала, когда у пары уже появилась дочь. В один момент «цветной мир окрасился в черно-белый цвет», рассказала артистка. Поначалу ей казалось, что она сможет справиться с трудностями и простить своего возлюбленного, однако сохранить семью оказалось не так-то просто.

Звезда поняла, что не может забыть о предательстве, ей стало невыносимо находиться в одном доме с режиссером, и она решила уехать к матери. Не прошло и месяца, как Линев нашел себе новую спутницу.

«Я пришла к нему домой, а там была уже моя однокурсница в моей же рубашке. Тогда я поняла, что приняла правильное решение», – цитирует певицу Teleprogramma.pro.

По словам Агурбаш, ее бывший муж никогда не участвовал в воспитании общей дочери. Исполнительнице приходилось самой решать все проблемы. Уже после развода она поняла, что рассчитывать нужно только на себя и пересмотрела свое отношение к миру.

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