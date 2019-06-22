Бари Алибасов, недавно покинувший НИИ имени Склифосовского после отравления «Кротом», записал видео для всех поклонников и не только. На нем продюсер сидит за компьютером и рассказывает о своем самочувствии.

«Ходят какие-то дурацкие слухи, что я голодаю — это чушь собачья. Я здоров и чувствую себя прекрасно», — рапортует Алибасов.

Продюсер объяснил, что ест детское питание, не испытывает проблем с самочувствием и получает рекомендации от врачей НИИ имени Склифосовского.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что не прошло и нескольких дней как Алибасов выписался из больницы и в медучреждение попала Лидия Федосеева-Шукшина.