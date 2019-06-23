Видео: Ксения Собчак продемонстрировала публике сына-дзюдоиста

Ксения Собчак провела субботний день со своим сыном. Телеведущая опубликовала в своем Instagram трогательное фото Платона. Ребенку еще нет и трех лет, но он уже изучает иностранные языки и занимается дзюдо. Снимок сделан в спортзале, одетый в кимоно малыш стоит с серьезным видом.

« Выходные с моим дзюдоистом — это главное счастье жизни. Могла ли я представить пять-шесть лет назад, что напишу такое?» — подписала фотографию 37-летняя мама.

Instagram @xenia_sobchak

В тот же день в Stories Ксения похвасталась успехами Платона в английском. С мальчиком занимается репетитор, который является носителем языка. Держа ребенка на коленях, он показывает ему картинки в книжке и задает вопросы по-английски, а малыш бойко отвечает ему на том же языке.

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Умиленные подписчики поддержали светскую львицу, некоторые даже настоятельно рекомендуют ей завести побольше детей.

«Да, дети делают нас теплыми…»

«Наслаждайся каждым мигом! Как они быстро расту, эти сладкие крохи»

«Ксения, даешь девочку! Не честно таким личностям иметь одного ребенка! К старости будешь чувствовать ущербной себя. Такие, как ты должны рожать детей минимум 8-10. Талант надо передать детям!», — пишут фолловеры.

Однако среди комментаторов оказалось много таких, которые не верят в искренность материнских чувств телеведущей.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором другой репетитор учит маленького Платона китайскому языку.