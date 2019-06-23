Наполненные ветром «Алые паруса» готовы к встрече с выпускниками в Петербурге

На этой неделе в российских регионах начались выпускные. В этом году школьные стены покидают 650 тысяч старшеклассников по всей России. Уже позади ежедневная зубрежка и волнение на экзаменах. Впереди — новый этап. С началом самостоятельной жизни выпускников поздравил президент страны.

«Дорогие выпускники, впереди у вас много забот. Главное — определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали и стать отличным, грамотным, востребованным специалистом. Гордитесь нашей великой Родиной и она обязательно будет гордиться вами! Дерзайте! Верьте в себя, наши дорогие выпускники. Пусть вам всегда сопутствует удача, а настойчивость и трудолюбие помогут осуществить самые заветные мечты — честно трудиться на благо отечества. От всей души желаю вам успехов. В добрый час!» — подчеркнул Владимир Путин.

Самый главный праздник выпускников пройдет в воскресенье, 23 июня, на берегах Невы. Незабываемые, фантастические грандиозные — «Алые паруса». У нас уже давно не хватает эпитетов, чтобы описать это ежегодное масштабное действо в Петербурге.

В этом году у легендарного выпускного знаменательная дата. Он был возрожден, ровно 15 лет назад, после долгого перерыва. «Алые паруса» — это настоящее чудо, о котором в глубине своей души мечтает, наверное, каждый. Так что праздник уже давно вышел за рамки городского мероприятия. Это мировое событие и визитная карточка не только Северной столицы, но и всей России.

Максим Облендер о волшебстве, которое ждет всех нас совсем скоро.

Паруса наполнены ветром, курс «России» определен. От Троицкого моста прямиком к стрелке Васильевского острова сквозь яркие залпы огней фейерверков, под восхищенными взорами миллионов. До главного момента в жизни каждого школьника остается меньше суток. Здесь в центре событий, где совсем скоро тысячи выпускников сделают первый шаг своей взрослой жизни, все готово к тому чтобы изумлять, пробирать до мурашек и оставлять неизгладимые впечатления.

А вот в селе Усть-Кулом, что в Республике Коми, где живет всего 5000 человек, одна единственная школа, и где салют запускают один раз в год, 31 декабря, к «парусам» еще готовятся. Андрей и Гликерия счастливые обладатели наградной путевки! Впереди поезд, а пока, как положено, волнение и интервью для истории и школьного ТВ.

«А какие ожидания?»

«Надеюсь, это будет очень запоминающимся для меня. Очень впечатлительно будет. И вообще будет очень круто!» — рассказывает о своих эмоциях выпускник «средней общеобразовательной школы» села Усть-Кулом Андрей Цан.

Ребятам повезло — они увидят все! Дворцовый мост, традиционно лучшее место для встречи парусника, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, уникальную, каждый раз особенную сцену на Дворцовой площади. Еще год назад она состояла из нескольких площадок, а в этом году у арки Главного штаба подготовили почти что верфь, на которой прямо по ходу концерта будут возникать огромные элементы главного парусника.

Это не покажут ни одному из гостей — сакральный момент рождения алых парусов, общей площадью почти один квадратный километр. Всего на судне 18 алых парусов, маленьких и настолько больших, что в ширину целый парус может состоять из 20 таких полотен. Раньше эту работу делали часами, выкраивая каждый кусочек паяльником. А сегодня с ней за считанные секунды справляется механический нож. Здесь только ниток на 15 километров. Кстати, в этом году катушки тоже использовали алые, для максимального совершенства.

Удивительно, но всего этого могло бы не быть. Ведь, появившись еще в 1968-м году, «Алые паруса» позже надолго исчезли с величественной панорамы Невы. Наконец, в 2005-м, благодаря Акционерному Банку «Россия», правительству Санкт-Петербурга и Пятому каналу вернулись, каждый год, совершенствуясь и удивляя! А вот так, например, отмечали 44 года назад.

«Наш город посвящает праздник „Алые паруса“ юному поколению входящему в жизнь», — говорит диктор с экрана.

«Знаю, что будет много трудностей на моем пути, но как учили меня мои учителя и мои родители — не останавливаться перед трудностями», — рассказывает в интервью еще юный выпускник 1975 года Валерий Гичко.

«Так и получилось?»

«В общем-то, да!» — отвечает он же, глядя на кадры хроники, спустя десятилетия.

В жизни за 44 года между этими двумя интервью изменилось многое, у Валеры Гичко, выросли свои дети и внуки, точнее две внучки, у которых совсем скоро тоже будет выпускной.

«Крупномасштабный праздник! На него съезжаются не только наши выпускники, но из регионов, из других стран. Я считаю, что молодцы!» — говорит Валерий.

Могли ли подумать ленинградские школьники, что в 2018 году на празднике будет 33000 выпускников! И еще полтора миллиона человек лично придут увидеть — «Алые паруса», которые позовут за собой вчерашних детей в будущее, под яркие залпы тысячи огней.

«Сто сорок вот таких понтонов установлено в акватории Невы. Именно отсюда полетят в небо заряды салюта. И вот в чем особенность нашей пиротехники. Заряды ее горят ярче, а дыма от них меньше. Все для того, чтобы фейерверк было лучше видно в белую летнюю ночь!» — рассказывает корреспондент МИЦ «Известий» Максим Облендер.

И где еще встретишь столько звезд? Ведущие Иван Ургант и Дарья Александрова. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, 2Маши, Кравц, Зара. Burito и Владимир Пресняков исполнят со сцены свою версию «Зурбагана».

На вопрос «Где находится Зурбаган?» индийский бизнесмен Чарудатта Баббар, предположил, что возможно у него на родине. Он никогда не слышал про Грина и впервые смотрит экранизацию повести, в которой увековечен этот город.

«Так, это российское кино», — восклицает Баббар.

«Да. Советский фильм. Старый».

«Ассоль, это нечастое имя, верно? Я не встречал такого в России», — удивляется бизнесмен.

Не видел фильма, но перед поездкой в Петербург отметил три пункта, которые надо исполнить во что бы то ни стало — пролететь над городом на вертолете, сходить на балет и увидеть «Алые паруса».

«Я больше нигде в мире не видел, чтобы устраивали такой праздник для тех, кто оканчивает школу. И я хочу стать частью этого праздника», — заявляет гость из Индии.

И увидеть уже не в кино, великолепный парусник. В этом году алые паруса поднимут на обновленном бриге «Россия». Это первый не приглашенный в Петербург, а наш корабль. От одного вида — замирает сердце!

«Мы все были наслышаны про „Алые паруса“. Каждый год смотрели по телевизору, приходили на набережную. И хочется вживую увидеть это событие, увидеть, как алые паруса, наше детство, наша школьная жизнь заканчивается. Они разворачиваются и уплывают вдаль», — мечтательно говорит выпускник 2019 года Давид Карапетьян.

Уплывают под увертюру Дунаевского и аранжировки диджеев — под уникальный саундтрек, который месяцами готовили и репетировали музыканты и композиторы. Просматривая фильм в кафе, попивая чай в поезде, который несет тебя в Петербург — ждать осталось совсем немного. Ну и конечно, где бы вы ни находились, 55 камер Пятого канала в прямом эфире не упустят ни малейшей детали лучшего в мире праздника выпускников.