Трамп опроверг информацию об отмене удара по Ирану

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Президент США заявил, что не отменял атаку, а только остановил ее на определенном этапе.

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Фото, видео: Reuters, www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп опроверг данные об отмене удара Америки по Ирану. Политический лидер заявил, что не отменял свой приказ о нанесении удара, а лишь остановил его на определенном этапе.

Twitter @realDonaldTrump

«Я не отзывал удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе», — написал глава США на своей странице в Twitter.

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему остановил атаку, которая должна была стать ответом на действия иранских спецслужб, сбивших беспилотник. Американский лидер решил, что гибель 150 человек будет «непропорциональной» сбитому беспилотнику, поэтому остановил операцию.

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