Трамп опроверг информацию об отмене удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп опроверг данные об отмене удара Америки по Ирану. Политический лидер заявил, что не отменял свой приказ о нанесении удара, а лишь остановил его на определенном этапе.

Twitter @realDonaldTrump

«Я не отзывал удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе», — написал глава США на своей странице в Twitter.

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему остановил атаку, которая должна была стать ответом на действия иранских спецслужб, сбивших беспилотник. Американский лидер решил, что гибель 150 человек будет «непропорциональной» сбитому беспилотнику, поэтому остановил операцию.