«Вместо смеха, слезы»: Слепакова раскритиковали за неуместную шутку про врачей

Резидент Comedy Club Семен Слепаков славится своим искрометным юмором и сатирическими песнями, в которых не боится высмеивать российскую действительность и шутить над жизнью народа. Фанаты любят иронию шоумена и обычно высоко оценивают его шутки. Однако в последнее время поклонники стали все чаще отмечать, что юморист перегибает палку.

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Instagram @slepakovsemyon

В субботу, 22 июня, комик опубликовал на своей странице Instagram очередной ироничный пост. На этот раз «жертвой» его юмора стали врачи. Он разместил снимок, на котором стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки. Под публикацией резидент Comedy Club оставил недвусмысленную подпись.

«А говорят, у нас врачам мало платят», — написал Слепаков, вероятно, намекая, что медики живут довольно обеспеченно.

Подписчики артиста не согласились с его мнением. В комментариях оппоненты отметили, что врачи в России не могут похвастаться роскошной жизнью, в отличие от актеров и других звезд шоу-бизнеса. По мнению фанатов, шутка Слепакова совсем неуместна и отражает его неосведомленность в жизни медицинских работников.

«Первый раз несмешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трех больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более или менее нормальной жизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше».

«На самом деле, это не смешно Семен. Врачи в провинции очень бедные, хоть и спасают жизни людей».

«Понятен сарказм, но тема неудачная. Много медицинских работников выживают, уверен такая шутка для них будет неприятна».

«Семен, что хочу сказать — очень уважаю здоровый юмор. Но! Есть моменты, где вместо смеха слезы», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семен Слепаков посмеялся над любительницами диет.