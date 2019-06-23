«Вместо смеха, слезы»: Слепакова раскритиковали за неуместную шутку про врачей

Резидент Comedy Club Семен Слепаков славится своим искрометным юмором и сатирическими песнями, в которых не боится высмеивать российскую действительность и шутить над жизнью народа. Фанаты любят иронию шоумена и обычно высоко оценивают его шутки. Однако в последнее время поклонники стали все чаще отмечать, что юморист перегибает палку.
Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи
В субботу, 22 июня, комик опубликовал на своей странице Instagram очередной ироничный пост. На этот раз «жертвой» его юмора стали врачи. Он разместил снимок, на котором стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки. Под публикацией резидент Comedy Club оставил недвусмысленную подпись.
«А говорят, у нас врачам мало платят», — написал Слепаков, вероятно, намекая, что медики живут довольно обеспеченно.
Подписчики артиста не согласились с его мнением. В комментариях оппоненты отметили, что врачи в России не могут похвастаться роскошной жизнью, в отличие от актеров и других звезд шоу-бизнеса. По мнению фанатов, шутка Слепакова совсем неуместна и отражает его неосведомленность в жизни медицинских работников.
«Первый раз несмешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трех больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более или менее нормальной жизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше».
«На самом деле, это не смешно Семен. Врачи в провинции очень бедные, хоть и спасают жизни людей».
«Понятен сарказм, но тема неудачная. Много медицинских работников выживают, уверен такая шутка для них будет неприятна».
«Семен, что хочу сказать — очень уважаю здоровый юмор. Но! Есть моменты, где вместо смеха слезы», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семен Слепаков посмеялся над любительницами диет.