«Вместо смеха, слезы»: Слепакова раскритиковали за неуместную шутку про врачей

, 13:02 Фото 1 235

На своей странице Instagram юморист опубликовал снимок, на котором позирует в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @slepakovsemyon

Резидент Comedy Club Семен Слепаков славится своим искрометным юмором и сатирическими песнями, в которых не боится высмеивать российскую действительность и шутить над жизнью народа. Фанаты любят иронию шоумена и обычно высоко оценивают его шутки. Однако в последнее время поклонники стали все чаще отмечать, что юморист перегибает палку.

Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи

Instagram @slepakovsemyon

В субботу, 22 июня, комик опубликовал на своей странице Instagram очередной ироничный пост. На этот раз «жертвой» его юмора стали врачи. Он разместил снимок, на котором стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки. Под публикацией резидент Comedy Club оставил недвусмысленную подпись.

«А говорят, у нас врачам мало платят», — написал Слепаков, вероятно, намекая, что медики живут довольно обеспеченно.

Подписчики артиста не согласились с его мнением. В комментариях оппоненты отметили, что врачи в России не могут похвастаться роскошной жизнью, в отличие от актеров и других звезд шоу-бизнеса. По мнению фанатов, шутка Слепакова совсем неуместна и отражает его неосведомленность в жизни медицинских работников.

«Первый раз несмешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трех больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более или менее нормальной жизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше».

«На самом деле, это не смешно Семен. Врачи в провинции очень бедные, хоть и спасают жизни людей».

«Понятен сарказм, но тема неудачная. Много медицинских работников выживают, уверен такая шутка для них будет неприятна».

«Семен, что хочу сказать — очень уважаю здоровый юмор. Но! Есть моменты, где вместо смеха слезы», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семен Слепаков посмеялся над любительницами диет. 

Читайте также

+22° Днём +19°
Ночью +11°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 23 июня: порхайте словно бабочки, Стрельцы!

Последние новости

14:16
В Киеве схлестнулись ЛГБТ-активисты и националисты
14:04
Видео: Рогозин показал строительство космодрома Восточный
13:52
Самолет Ан-2 разбился на Украине
13:41
Екатерина Климова впервые прокомментировала слухи о разводе
13:30
Захарова ответила Зурабишвили, призвавшей российских туристов ехать в Грузию
13:16
Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа и остался жив
13:02
«Вместо смеха, слезы»: Слепакова раскритиковали за неуместную шутку про врачей
12:51
Семилетняя крымчанка обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
12:35
Бывшая девушка Егора Крида возмутила подписчиков, выложив фото «без косметики»
12:21
Что нужно делать при укусе клеща — эксперт
12:09
В «Зените» рассказали, когда решится судьба Кокорина
11:56
Русофобия как диагноз: в Литве «демонизируют» Россию и советскую историю
11:41
Путин поздравил россиян и зарубежных гостей с Сабантуем — праздником плуга
11:24
Все хорошо в меру: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
11:12
«Время не лечит»: Дочь Долиной не может смириться со смертью Началовой
11:00
Наполненные ветром «Алые паруса» готовы к встрече с выпускниками в Петербурге
10:32
Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи
10:19
«Не разрушить в один день»: Валерий Меладзе об отношениях России и Грузии
10:04
Трамп опроверг информацию об отмене удара по Ирану
9:53
«Не готовлю, клянусь»: Королева удивила публику неожиданным признанием

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама