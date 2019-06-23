Зурабишвили не хочет, чтобы отношения России и Грузии отразились на туризме

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы не должны прекращать приезжать в Грузию. По ее мнению, заниматься решением проблем, лежащих в основе инцидента в Тбилиси, должны, прежде всего, политики. Граждане России, по словам политического лидера Грузии, любят эту страну, поэтому не должны себе отказывать в путешествиях на грузинские курорты.

« Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего », — цитирует Зурабишвили «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию. «Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в эту страну с 8 июля. Причиной для таких мер стал инцидент в Тбилиси, произошедший вечером в четверг, 20 июня. Представители оппозиции вместе с митингующими пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства. Ранее радикалы попытались напасть на депутата Госдумы Сергея Гаврилова, облили его водой и забросали бутылками.