Певец Маркус Рива открыл своим выступлением грандиозный праздник выпускников «Алые паруса — 2019», который проходит в центре Петербурга.

Латвийский артист исполнил две композиции, которые сопровождались красочной подтанцовкой и акробатикой, и тем самым задал тон всему уникальному празднику. Завершалось выступление песней «Свадхистана», которую на Дворцовой встретили бурными овациями.

Маркус Рива — певец, который с 2014 по 2019 год участвовал в отборе на песенный конкурс «Евровидение» от своей родины, Латвии. За десять лет творчества он записал пять альбомов, в репертуаре имеется множество песен на русском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выпускников 2019 года поздравил Александр Беглов.