Маркус Рива открыл концертную программу «Алых парусов — 2019» ярким шоу — видео

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Латвийский певец задал отличный тон всему грандиозному празднику выпускников, выступив с двумя композициями.

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Фото, видео: Пятый канал

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Алые паруса 2019 157

Певец Маркус Рива открыл своим выступлением грандиозный праздник выпускников «Алые паруса — 2019», который проходит в центре Петербурга.

Латвийский артист исполнил две композиции, которые сопровождались красочной подтанцовкой и акробатикой, и тем самым задал тон всему уникальному празднику. Завершалось выступление песней «Свадхистана», которую на Дворцовой встретили бурными овациями.

Маркус Рива — певец, который с 2014 по 2019 год участвовал в отборе на песенный конкурс «Евровидение» от своей родины, Латвии. За десять лет творчества он записал пять альбомов, в репертуаре имеется множество песен на русском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выпускников 2019 года поздравил Александр Беглов.

Маркус Рива открыл концертную программу «Алых парусов — 2019» ярким шоу — видео

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Пятый канал

Тема:
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