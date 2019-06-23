Еще одним участником музыкального концерта на Дворцовой площади на празднике выпускников «Алые паруса» стал певец BURITO.

Музыкант отметил, что не первый год выступает на грандиозном шоу, однако впервые поет для выпускников как сольный артист. Вот что Игорь пожелал вчерашним школьникам:

«Нужно научиться открывать свое сердце. Это больно, это затратно. Это не всегда получается до конца, но, тем не менее, открывая свое сердце, вы пускаете в свое сердце любовь. Чем больше любви в вашем сердце, тем легче вам».

BURITO появился на огромной сцене на Дворцовой площади вместе с Владимиром Пресняковы, с которым дуэтом спел легендарную композицию «Зурбаган», а потом исполнил песню «Штрихи».

Праздничный концерт «Алые паруса» в 2019 году посвящен тематике кораблестроения, и это не случайно. В этом году выпускной бал проходит в 15 раз со времени возрождения в 2005 году, когда по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник обрел новую жизнь.