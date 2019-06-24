Полина Гагарина завершила концертную часть «Алых парусов» «Миллионом голосов»

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Певица предстала перед выпускниками на Дворцовой площади в двух нарядах, а ее композиция завершила программу грандиозного концерта.

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Фото, видео: Пятый канал

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Алые паруса 2019 167

Роскошному концерту — роскошное завершение! Концертная часть «Алых парусов — 2019» закончилась выступлением Полины Гагариной, которая исполнила сразу шесть своих композиций, в том числе — «Миллион голосов». Певица предстала перед публикой в двух нарядах — прекрасном синем и красном платьях, а после эмоционального выступления она дала небольшое интервью 5-tv.ru.

«Там (на Дворцовой — Прим. ред.) энергетика молодости, юности, надежд, любви. Глаза, устремленные только вперед, которые ждут и знают, что будут чудеса и они в них искренне верят», — сказала Гагарина.

В своем пожелании выпускникам 2019 года Полина подчеркнула, что бояться «большого пути» не надо.

«Надо любить жизнь, как любите вы ее сейчас, в этом возрасте и сохранить это чувство на долгие и долгие лета. Сохранить этот энтузиазм и не прекращать верить в себя и чудеса. Они сбываются — я вам это точно говорю», — пожелала Гагарина.

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата — его отмечают в 15-й раз. В 2005 году после долгого перерыва, он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как величественный бриг «Россия» вошел в Неву под алыми парусами.

Полина Гагарина завершила концертную часть «Алых парусов» «Миллионом голосов»

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