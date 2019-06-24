Видео: Грандиозное световое шоу предшествовало появлению брига «Россия» в акватории Невы

Центральным событием грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2019» стал, безусловно, проход брига «Россия» по Неве. Но это было далеко не единственное зрелище, которое радовало глаз выпускников, собравшихся на Дворцовой набережной.

Перед проходом величественного корабля зрители наблюдали великолепное по своей красоте пиротехническое шоу, грандиозный фейерверк. Акционерный Банк «РОССИЯ» вновь подарил Петербургу и его гостям незабываемые эмоции и самое красивое пиротехническое шоу.

Фейерверк на «Алых парусах» всегда потрясал своей масштабностью, но в этом году, благодаря упорной и филигранной совместной работе пиротехников и режиссеров, зрителей ждало поистине фееричное зрелище. Помимо того, что на одной из самых впечатляющих по свое красоте переправ через Неву, — на Троицком мосту — было размещено девять высотных башен, четыре из которых высотой более 33 метров, непосредственно на понтонном поле в акватории было расставлено еще 13 пиротехнических сооружений, чтобы с помощью всех этих конструкций приветствовать корабль под алыми парусами тысячами залпов с потрясающими эффектами.

Пиротехническое шоу стартовало со стилизованной исторической зарисовки — царь Петр на берегу Невы возле Петропавловской крепости дает команду на залпы из пушек, которые преображаются в красочный салют. Затем последовало настоящая огненная феерия, сопровождаемая живой музыкой и песнями.

В 2018 году фонтаны огня и фантастические цветы распускались над акваторией Невы 21 минуту. В этот раз канонада в небе над Санкт-Петербургом продлилась на минуту дольше.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео того, как бриг «Россия» вошел в акваторию Невы.