Видео: Грандиозное световое шоу предшествовало появлению брига «Россия» в акватории Невы

, 2:17 Видео 86

Зрители на Дворцовой набережной насладились красочным салютом и стилизованными представлениями.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Алые паруса 2019 167

Центральным событием грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2019» стал, безусловно, проход брига «Россия» по Неве. Но это было далеко не единственное зрелище, которое радовало глаз выпускников, собравшихся на Дворцовой набережной.

Перед проходом величественного корабля зрители наблюдали великолепное по своей красоте пиротехническое шоу, грандиозный фейерверк. Акционерный Банк «РОССИЯ» вновь подарил Петербургу и его гостям незабываемые эмоции и самое красивое пиротехническое шоу.

Фейерверк на «Алых парусах» всегда потрясал своей масштабностью, но в этом году, благодаря упорной и филигранной совместной работе пиротехников и режиссеров, зрителей ждало поистине фееричное зрелище. Помимо того, что на одной из самых впечатляющих по свое красоте переправ через Неву, — на Троицком мосту — было размещено девять высотных башен, четыре из которых высотой более 33 метров, непосредственно на понтонном поле в акватории было расставлено еще 13 пиротехнических сооружений, чтобы с помощью всех этих конструкций приветствовать корабль под алыми парусами тысячами залпов с потрясающими эффектами.

Пиротехническое шоу стартовало со стилизованной исторической зарисовки — царь Петр на берегу Невы возле Петропавловской крепости дает команду на залпы из пушек, которые преображаются в красочный салют. Затем последовало настоящая огненная феерия, сопровождаемая живой музыкой и песнями.

В 2018 году фонтаны огня и фантастические цветы распускались над акваторией Невы 21 минуту. В этот раз канонада в небе над Санкт-Петербургом продлилась на минуту дольше.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео того, как бриг «Россия» вошел в акваторию Невы.

Видео: Грандиозное световое шоу предшествовало появлению брига «Россия» в акватории Невы

1/27

Пятый канал

2/27

Пятый канал

3/27

Пятый канал

4/27

Пятый канал

5/27

Пятый канал

6/27

Пятый канал

7/27

Пятый канал

8/27

Пятый канал

9/27

Пятый канал

10/27

Пятый канал

11/27

Пятый канал

12/27

Пятый канал

13/27

Пятый канал

14/27

Пятый канал

15/27

Пятый канал

16/27

Пятый канал

17/27

Пятый канал

18/27

Пятый канал

19/27

Пятый канал

20/27

Пятый канал

21/27

Пятый канал

22/27

Пятый канал

23/27

Пятый канал

24/27

Пятый канал

25/27

Пятый канал

26/27

Пятый канал

27/27

Пятый канал

Тема:
Алые паруса 2019 167
24 июн
Зара и Alekseev оставили пожелания выпускникам 2019 года
24 июн
«Невероятные эмоции»: блогеры разыграли среди подписчиков билеты на «Алые паруса»
24 июн
Полина Гагарина завершила концертную часть «Алых парусов» «Миллионом голосов»
24 июн
Бриг «Россия» вошел в Неву под алыми парусами — видео
24 июн
Выпускники хором с Лазаревым исполнили его песни на Дворцовой площади
24 июн
Маркус Рива и #2МАШИ дали напутствия выпускникам 2019 года
24 июн
«„Алые паруса“ проходят через всю мою жизнь» — Пресняков о празднике выпускников
23 июн
«Открывайте свое сердце» — напутствие выпускникам от BURITO на «Алых парусах»
23 июн
«Вы выбрали правильный путь» — певица Зара обратилась к выпускникам на «Алых парусах»
23 июн
Видео: Дуэт #2МАШИ «раскачал» Дворцовую на «Алых парусах»

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 23 июня: порхайте словно бабочки, Стрельцы!

Последние новости

2:17
Видео: Грандиозное световое шоу предшествовало появлению брига «Россия» в акватории Невы
2:00
Звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни
1:52
Зара и Alekseev оставили пожелания выпускникам 2019 года
1:34
«Невероятные эмоции»: блогеры разыграли среди подписчиков билеты на «Алые паруса»
1:30
Полина Гагарина завершила концертную часть «Алых парусов» «Миллионом голосов»
0:57
Бриг «Россия» вошел в Неву под алыми парусами — видео
0:53
Выпускники хором с Лазаревым исполнили его песни на Дворцовой площади
0:23
Маркус Рива и #2МАШИ дали напутствия выпускникам 2019 года
0:13
«„Алые паруса“ проходят через всю мою жизнь» — Пресняков о празднике выпускников
23:57
«Открывайте свое сердце» — напутствие выпускникам от BURITO на «Алых парусах»
23:31
«Вы выбрали правильный путь» — певица Зара обратилась к выпускникам на «Алых парусах»
23:19
Видео: Дуэт #2МАШИ «раскачал» Дворцовую на «Алых парусах»
23:08
«Люблю Питер за огонь в глазах» — Кравц об «Алых парусах — 2019»
22:47
Маркус Рива открыл концертную программу «Алых парусов — 2019» ярким шоу — видео
22:34
«Гендольф!» — Фадеев удивил поклонников фото в странном шлеме
22:28
«Я мечтал и верил в «Алые паруса» — Беглов выступил перед выпускниками 2019 года
21:58
«Волнительно!»: Иван Ургант о празднике «Алые паруса — 2019» в Петербурге
21:58
Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса»
21:45
Где можно купить самое дешевое подержанное авто — видео
21:29
«А когда были старые?» — в Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама