В Петербурге завершился самый красочный праздник лета — главный выпускной страны. Тысячи вчерашних школьников из Северной столицы, 16 российских регионов и восьми стран мира увидели «Алые паруса» — как главный символ воплощения мечты. Сказочный бриг «Россия» торжественно прошел по акватории Невы — от Троицкого до Дворцового моста под свето-музыкальное сопровождение и залпы салюта. О самой романтической белой ночи в году расскажет Андрей Захаров.

Вместе с Россией. Девиз юбилейных «Алых парусов — 2019» на устах тысяч выпускников. Еще бы. При виде такого грандиозного шоу невозможно сдержать эмоции. В 15-й раз в одну из самых светлых ночей Петербурга самый романтичный корабль провожает тысячи вчерашних школьников в новую жизнь.

Это пиротехническое ноу-хау. Праздничный салют в этом году дает еще больше света и цвета. При этом дымовой завесы практически нет. Рассмотреть можно все.

Бриг «Россия» — первый неприглашенный в Петербург корабль. Его сконструировали специально к празднику по старинным технологиям позапрошлого столетия. При этом совершенно новая музыкальная и шоу-программа сопровождает «Алые паруса».

В этом году перед зрителями «Алых Парусов» развернули мультимедийную историю России — от наших дней до древнейших времен. Взмывающих на 15 метров флайбордистов, выписывающих кульбиты стоя на воде, сменяли уникальные декорации эпохи гвардейцев Петра и витязи постарше.

И все это действо со сложными техническими экспериментами под залпы 60 тысяч зарядов и индивидуальным саундтреком, классику советской эстрады обработал струнный ансамбль, джазовый оркестр и, впервые — молодой ди-джей. Повод для этого особенный. Праздник «Алые паруса» возродили ровно 15 лет назад Банк Россия, Правительство Петербурга и Пятый канал.

«Отныне именно он будет нести алые паруса надежды и мечты. Дерзайте, мечтайте, любите. И я прошу вас, все ваши задуманные желания, которые вы загадаете в эту ночь и задумаете перед „Алыми парусами“ — пусть исполнятся», — сказал глава Петербурга Александр Беглов.

«Алые паруса» в этом году объединил выпускников со всей страны. Тех, кто скорее всего никогда не попал бы на праздник. Несколько известных блогеров разыграли билеты среди своих читателей. Так, впервые встретились люди, которые до этого общались лишь в интернете.

«Это тот самый момент для всех этих людей, особенно выпускников, который они запомнят на всю свою жизнь. Сегодня это та ночь, которая останется в их памяти, — сказал блогер Дмитрий Масленников.

Невообразимая феерия разыгралась и во время многочасового музыкального шоу. В этом году удивлять многотысячную аудиторию Дворцовой и многомиллионную Пятого канала приехали звезды первой величины: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Маркус Рива, Кравц, Алексеев, Зара. К творческим экспериментам эта сцена уже привыкла. Неожиданно для всех солист группы BURITO Игорь Бурнышев вместе с Владимиром Пресняковым поет знаменитый «Зурбаган».

Уже который год подряд у руля «Алых парусов» их несменные ведущие — Иван Ургант и Даша Александрова. Впрочем, даже сцена на главной площади города — это отдельный номер. Многоуровневая конструкция трансформируется в течении всего концерта. И в итоге превращается в парусник. Поражает и вдохновляет даже умудренного опытом шоумена.

«Я мечтаю, чтобы моя дочь и одна, которая средняя и та, которая младше, обязательно приведу их сюда», — признался Иван Ургант.

Тысячи гостей приезжают со всей страны и даже из заграницы, чтобы воочию убедиться — «Алые паруса» — лучший в мире праздник выпускников и уже туристический бренд.

«Просто восхитительно! Мы влюбились в этот праздник»

«Такой потрясающий салют, мы прямо из Берлина сюда», - признаются иностранные туристы.

Удивляющий на протяжении 15 лет праздник поразил и в этом году. Звезды эстрады решились на эксперимент. Так, хедлайнер концерта Полина Гагарина исполнила песню Виктора Цоя.

В прошлом году праздник, помимо 33 тысяч выпускников со всей страны, посетили около полутора миллиона человек. Количество гостей этих «Алых парусов» организаторы еще не озвучили, но допустили, что рекорд определенно будет побит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Алые паруса — 2019» посетили более 1,4 миллиона человек.