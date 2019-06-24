Видео: Сель сошел неподалеку от курорта «Роза Хутор» в Сочи

, 12:49 Видео 189

В результате происшествия оказалась затоплена трасса, а также повреждены автомобили.

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Погода 3830

Из-за проливных дождей в Сочи неподалеку от курорта «Роза Хутор» сошел сель. Мощный поток грязи, воды и камней обрушился на город. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места происшествия, которое записали очевидцы.

Судя по кадрам, в результате инцидента была затоплена трасса и повреждены автомобили. Также, по информации РЕН ТВ, под слоем грязи оказались территории, расположенные рядом с отелями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители сахалинского города Макаров опубликовали в сети видео с жуткими последствиями тайфуна «Джеби». После удара в стихии на автомобильную дорогу и железнодорожные пути сошли сели. Один селевой поток обрушился в городское водохранилище, оставив жителей без воды.

Видео: Сель сошел неподалеку от курорта «Роза Хутор» в Сочи

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Тема:
Погода 3830
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