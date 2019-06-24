Вдова Андрея Харитонова: «Поклонники попасть на прощание не смогут»

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Актера похоронят на родине — в Киеве.

Фото : Kino-teatr.ru

Звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов, скончавшийся 23 июня от онкологического заболевания, будет похоронен на родине — в Киеве, сообщает KP.RU.

Вдова артиста Ольга в интервью изданию рассказала, что такова воля ее супруга. Церемония, по словам ближайшей родственницы актера, будет закрытой, соберутся только близкие родственники.

«Поклонники попасть на прощание не смогут», — сообщила вдова Харитонова.

Андрей Харитонов пожелал остаться в памяти зрителей красивым, молодым, здоровым и лучезарным. Он не хотел, чтобы зрители видели его тяжелобольным человеком. Из-за онкологиского заболевания актер в последнее время выглядел изможденным.

Андрей Харитонов получил известность после выхода трехсерийного фильма «Овод» по одноименному роману Этель Войнич, в котором он исполнил главную роль. Всего актер снялся в трех десятках фильмов, а также служил в театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти тещи Бари Алибасова, которая тяжело переживала отравление зятя.

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