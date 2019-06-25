«Парадокс USB»: раскрыта тайна, почему штекер попадает в гнездо со второго раза

Создатель «волшебного» провода Аджай Бхатт поделился информацией о том, почему штекер невозможно вставить с первого раза. Оказывается, столько лет пользователи ПК и других современных девайсов могут попасть в гнездо только со второй попытки из-за чересчур экономных разработчиков. Об этом сообщают на сайте NPR.

Виновны в так называемом «парадоксе USB» его создатели. Ведь, чтобы запустить на рынок новый продукт, им прежде требовалось договориться с производителями различных компьютеров. Чтобы убедить крупные корпорации начать делать одинаковые входы для штекера, разработчики доказали, их продукт — стоит дешево и его будут приобретать.

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Однако для экономичности обновленных компьютеров электрические цепи сделали только с одной стороны. Кроме того, Аджай Бхатт рассказал, что теоретически USB мог бы быть круглым, но от такого решения отказались, посчитав, что это вызовет еще большее недовольство пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что корпорация Apple отзывает MacBook Pro 2015/17 годов из-за опасности возгорания батареи.