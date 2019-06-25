Валерий Меладзе опубликовал редкое фото со своей семьей

Валерий Меладзе опубликовал в Instagram фотографию со своими родителями. В воскресенье 23 июня певцу исполнилось 54 года.

На снимке Меладзе в белой рубашке приобнимает своего отца, а его мать сидит за столом в праздничном наряде. Эту фотографию артист подписал очень душевно.

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«Пока родители рядом, мы еще дети. Здоровья и радости всем родителям!!! Они дали нам самое главное, нашу жизнь!» , — написал музыкант.

Instagram @meladzevalerian

Фолловеры Меладзе наперебой стали поздравлять артиста с праздником и, конечно же, хвалить за уважение и любовь к родителям.

«Вы похожи на маму, дай Бог им здоровья и долгих лет»

«Абсолютная правда, Валерий! Так не хотелось становиться „взрослой“, так хочется быть „ребенком"»

«Валерий, у вас замечательные родители! Большой поклон им за воспитание таких замечательных детей!!!» — написали юзеры.

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Валерий Мелазде родом из Батуми. Его родители всю жизнь проработали инженерами. А мальчика с детства тянуло в музыкальную сферу. Несмотря на то, что Валерий успел поработать телефонистом, истинное предназначение Меладзе нашло его. После окончания института, он вместе с братом основал музыкальную группу «Диалог». Так и начался его путь в шоу-бизнес, который увенчался огромной популярностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джанабаева душевно поздравила Меладзе с днем рождения.