Видео: пассажирский самолет врезался в телетрап в аэропорту Ниццы

, 7:32 Видео 67

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры и экипаж воздушного судна были эвакуированы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Twitter @Biileeeel

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways при рулении врезался левым крылом в телетрап в аэропорту французской Ниццы, сообщает Daily Star.

По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры и экипаж воздушного судна были оперативно эвакуированы с борта.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Обратный рейс Boeing 777 был отменен. Представители авиаперевозчика занимаются размещением пассажиров, «застрявших» в Ницце. Расследование авиационного происшествия ведут французские власти.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — два истребителя столкнулись на севере Германии. Авиакатастрофа привела к возникновению лесных пожаров.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +11°
62.91
-0.22 71.60
0.25
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

8:57
«Место силы»: Арнтгольц призналась в любви к родительскому дому
8:49
Капризы природы: мощный ураган в Ульяновске, штормовое предупреждение в Татарстане
8:42
Холод и страх: Диана Гурцкая рассказала, как пережила смерть матери
8:34
Трогательное видео: спасение утят на трассе в Ленинградской области
8:27
«Говорил, что готов уйти в мир иной»: Андрей Разин о смерти актера Харитонова
8:21
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
8:13
Война продолжается: Рома Жуков обвинил брата бывшей жены в избиении детей

Сейчас читают

Бари Алибасова обвиняют в грязном пиаре: «Имя всегда будет вонять»
«Просто персик»: костюм русской Кардашьян подчеркнул ее пышные формы — фото
Репортаж: Как принимали резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге