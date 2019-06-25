Видео: пассажирский самолет врезался в телетрап в аэропорту Ниццы

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways при рулении врезался левым крылом в телетрап в аэропорту французской Ниццы, сообщает Daily Star.

По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры и экипаж воздушного судна были оперативно эвакуированы с борта.

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Обратный рейс Boeing 777 был отменен. Представители авиаперевозчика занимаются размещением пассажиров, «застрявших» в Ницце. Расследование авиационного происшествия ведут французские власти.

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