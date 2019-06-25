В Совете Федерации поддержали закон о приостановке ДРСМД

Профильный комитет Совфеда по обороне и безопасности во вторник, 25 июня, поддержал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предложил палате также положительно отнестись к данному указу на пленарном заседании, назначенном на 26 июня, сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, представленному на рассмотрение парламента президентом России Владимиром Путиным, наша страна временно прекращает действие договора. Решение о начале работы договора о ДРСМД может принять президент РФ. Документ начнет действовать со дня его официальной публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, со ссылкой на заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Костантина Сивкова, почему США вышли из договора ДРСМД.