В Совете Федерации поддержали закон о приостановке ДРСМД

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Закон рекомендован к одобрению на пленарном заседании, которое состоится 26 июня.

Фото : © РИА Новости

Профильный комитет Совфеда по обороне и безопасности во вторник, 25 июня, поддержал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предложил палате также положительно отнестись к данному указу на пленарном заседании, назначенном на 26 июня, сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, представленному на рассмотрение парламента президентом России Владимиром Путиным, наша страна временно прекращает действие договора. Решение о начале работы договора о ДРСМД может принять президент РФ. Документ начнет действовать со дня его официальной публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, со ссылкой на заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Костантина Сивкова, почему США вышли из договора ДРСМД

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