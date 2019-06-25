«Будет, как мама!»: дочь Брежневой взбудоражила фанатов откровенным фото

, 11:55 Фото 54

Соня Киперман показала потрясающую фигуру в новой публикации.

Фото : Instagram @sonyaxkiperman

Дочь Веры Брежневой — Соня Киперман выложила в Instagram фото в черном блестящем купальнике. На снимке 18-летней красавицы видно, что она находится в потрясающей форме, как и ее мама.

В подписи к фотографии девушка выразила надежду на то, что Instagram не удалит ее фото в очередной раз. Мыслями она поделилась на английском языке. Ведь сейчас дочь экс-солистки «ВИА Гра» живет в США и уже имеет множество подписчиков-американцев. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.

Instagram @sonyaxkiperman

Фанаты в полном восторге от модельных параметров Киперман. Все, как один утверждают, что она — копия мамы.

«Сонечка будет как мама: чем старше, тем красивее!»

«Не удалят. Это фотография молодой и красивой девушки, отдыхающей на природе в летнюю жару»;

«Сонь, ты прекрасна!» — восхищаются в комментариях поклонники.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Напомним, Брежнева родила Соню в гражданском браке. Позже, после расставания пары, девочку официально удочерил первый муж певицы, украинский предприниматель — Михаил Киперман.

Ранее 5-tv.ru писал, как Вера Брежнева вынырнула из воды в соблазнительном бикини.

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