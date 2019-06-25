«Будет, как мама!»: дочь Брежневой взбудоражила фанатов откровенным фото

Дочь Веры Брежневой — Соня Киперман выложила в Instagram фото в черном блестящем купальнике. На снимке 18-летней красавицы видно, что она находится в потрясающей форме, как и ее мама.

В подписи к фотографии девушка выразила надежду на то, что Instagram не удалит ее фото в очередной раз. Мыслями она поделилась на английском языке. Ведь сейчас дочь экс-солистки «ВИА Гра» живет в США и уже имеет множество подписчиков-американцев. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.

Instagram @sonyaxkiperman